Mattarella | Brava Brignone ci contavo

Il presidente Sergio Mattarella si è congratulato con Federica Brignone per la vittoria nel Super-G alle Olimpiadi. Il capo dello Stato ha espresso la sua soddisfazione, dicendosi felice di aver contato sulla bravura dell’atleta. La sciatrice italiana ha portato a casa un risultato importante, e il suo successo ha fatto piacere anche a Palazzo Chigi.

13.55 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è congratulato con Federica Brignone per la vittoria del Super-G olimpico.Sulla neve di Cortina, il capo dello Stato, che indossa il giaccone bianco dell'Italia, ha stretto la mano alla sciatrice azzurra e poi un abbraccio. "Complimenti, ci contavo", ha detto all'atleta,che gli ha risposto col sorriso "io non così tanto". Mattarella ha sottolineato: "Bravissima", è stata una gara "indimenticabile".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il presidente Mattarella ha fatto un salto a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026.

Dopo aver vinto l’oro nel superG, Federica Brignone ha ricevuto un caloroso riconoscimento da Sergio Mattarella.

FEDERICAAAAA E' MEDAGLIAAAAA D'OROOOOOO!!! Quando sembrava tutto finito, quando il fato sembrava avverso, Federica Brignone ha dimostrato di essere più forte di ogni cosa. Più determinante del destino, ha disputato un SuperG fantastico. Dopo un facebook

Già essere qui oggi. Brava Fede #MilanoCortina2026 #Brignone x.com