Mattarella | Brava Brignone ci contavo

Da servizitelevideo.rai.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Sergio Mattarella si è congratulato con Federica Brignone per la vittoria nel Super-G alle Olimpiadi. Il capo dello Stato ha espresso la sua soddisfazione, dicendosi felice di aver contato sulla bravura dell’atleta. La sciatrice italiana ha portato a casa un risultato importante, e il suo successo ha fatto piacere anche a Palazzo Chigi.

13.55 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è congratulato con Federica Brignone per la vittoria del Super-G olimpico.Sulla neve di Cortina, il capo dello Stato, che indossa il giaccone bianco dell'Italia, ha stretto la mano alla sciatrice azzurra e poi un abbraccio. "Complimenti, ci contavo", ha detto all'atleta,che gli ha risposto col sorriso "io non così tanto". Mattarella ha sottolineato: "Bravissima", è stata una gara "indimenticabile".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

