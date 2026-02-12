Mattarella a Cortina il tifo per le ragazze del SuperG

Questa mattina Sergio Mattarella è arrivato a Cortina per assistere alle gare di sci alpino. Indossa una giacca a vento della Nazionale e si piazza nella postazione riservata per seguire il Super G femminile. Le istituzioni sportive lo accolgono con entusiasmo, pronti a salutarlo e a condividere insieme questa giornata di sport.

AGI - Giacca a vento della Nazionale italiana sopra il completo formale, Sergio Mattarella arriva nella postazione dalla quale seguire il Super G femminile e riceve l'omaggio delle istituzioni sportive che attendono di salutarlo. La presidente del Cio, Kirsty Coventry, accompagna con un'eloquente espressione del viso l'"amazing" che sintetizza l'ammirazione per lo scenario naturale che ospita i Giochi Olimpici invernali a Cortina, ma, soprattutto, rivolge al Presidente della Repubblica le "congratulazioni per i successi " sin qui mietuti dagli atleti padroni di casa. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, esce un po' dal protocollo e invita a stare "sempre con i piedi per terra", esortazione che stavolta è Mattarella a condividere con un altrettanto eloquente sorriso.

