Mattarella a Cortina il pranzo con gli atleti al Villaggio Olimpico | le foto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita ieri a Cortina, dove ha pranzato con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico. La sorpresa è stata grande per gli atleti, che non si aspettavano di incontrare il capo dello Stato durante la loro giornata di allenamenti. Mattarella si è fermato a parlare con alcuni di loro, scambiando qualche battuta e mostrando vicinanza. Alla fine del pranzo, il presidente si è congedato, lasciando un ricordo positivo a tutti i presenti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico di Cortina. Questa mattina il Capo dello Stato ha assistito alla gara del SuperG femminile delle Olimpiadi 2026 e alla vittoria di Federica Brignone. Dopo aver assistito al SuperG il Presidente della Repubblica si è spostato al villaggio olimpico di Flames, dove ha firmato il ‘murale della Tregua Olimpica’ prima di pranzare con gli atleti della nazionale italiana: Mattarella era seduto tra i campioni del curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner, bronzo nel doppio misto in questa edizione dei Giochi, di fronte alla figlia Laura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il presidente Sergio Mattarella ha pranzato ieri con le atlete e gli atleti italiani al Villaggio Olimpico di Milano, alla vigilia dei Giochi.

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

Il Presidente Mattarella accende il braciere olimpico | Milano Cortina 2026

Mattarella abbraccia Brignone, oro nella gara di SuperG a Cortina: «Bravissima, ci contavo»(LaPresse) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver assistito alla gara di SuperG femminile a Cortina, è sceso all’arrivo della pista dove ha salutato e fatto i complimenti a Fede ... video.corriere.it

Mattarella al Villaggio olimpico: il pranzo con gli atleti (con tortellini e pesce), il posto vicino a Constantini e Mosaner e i selfiePrima l'abbraccio con Federica Brignone, poi il pranzo con gli atleti al Villaggio olimpico. Infine, i selfie e le firme sul murale della Tregua Olimpica. Sergio Mattarella è stato ... ilmattino.it

CORTINA D'AMPEZZO (BL) CORTINA #CURLING OLYMPIC STADIUM CORTINA #SLIDING CENTER #VILLAGGIOOLIMPICO Visita ai siti olimpici ed al #villaggio olimpico per salutare e ringraziare i militari della #JointTaskForce ed i Volontari della x.com