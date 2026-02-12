Questa sera si chiudono ufficialmente le storie delle tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 16. Dopo settimane di confronto con gli esperti, alcune coppie decidono di lasciarsi, altre sono ancora indecise. Tra accuse di mancanza di passione e nuovi equilibri, le decisioni finali arrivano per mettere fine a questa edizione del programma.

Le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 16 affrontano il confronto finale con gli esperti: tra accuse, mancanza di passione e nuovi equilibri, arrivano le decisioni che chiudono l'esperimento. Siamo giunti al momento della scelta. Le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 16 si ritrovano davanti agli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante per decidere se proseguire il matrimonio oppure dirsi addio. Dopo settimane intense tra incomprensioni, riavvicinamenti e scontri, è arrivato il momento della verità. La puntata finale è disponibile su discovery+ (per i soli abbonati), e andrà in onda in chiaro su Real Time mercoledì 18 febbraio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matrimonio a Prima Vista 16: ecco chi si lascia e chi resta in dubbio

Il nuovo ciclo di Matrimonio a Prima Vista si apre con sei single pronti a vivere l'esperienza del matrimonio al primo incontro.

