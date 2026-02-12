MasterChef le pagelle della puntata | chi è stato eliminato

Giovedì 12 febbraio 2026, su Sky e NOW, Anna Zhang si aggiudica la vittoria di MasterChef Italia. I sette concorrenti amatoriali sono tornati in cucina per una nuova sfida, ma alla fine uno di loro ha dovuto lasciare il programma. Durante la puntata, i cuochi hanno mostrato tutta la loro abilità, ma alcune scelte e prestazioni hanno fatto la differenza. Ecco le pagelle di questa puntata e chi è stato eliminato.

I sette cuochi amatoriali di MasterChef Italia devono dimostrare talento e consapevolezza. Giovedì 12 febbraio 2026, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, Anna Zhang, vincitrice dell'ultima edizione, guida una Mystery Box con i suoi ingredienti preferiti accanto ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Subito dopo, i tre chef realizzeranno a sei mani l'Invention Test, un piatto che fonde le loro tre filosofie di cucina. Poi, l'ultimo Skill Test della stagione, con lo chef 3 stelle Michelin Ángel León, del ristorante "Aponiente".

