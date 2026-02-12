MasterChef le pagelle | Carlotta regina 9 Matteo R finto buono 3 Dounia incerta 6 Alessandro papà 8 Matteo L? Smarrito 3

Carlotta ha conquistato la vetta con un punteggio di 9, mentre Matteo R. si è distinto per la sua finta bontà e ha ottenuto solo 3 punti. In questa decima puntata di MasterChef Italia, trasmessa ieri sera, i giudici hanno premiato la sua messinscena, ma la prova ha messo in luce anche le sue vere capacità in cucina. Dounia si è mostrata incerta, raggiungendo un voto di 6, e Alessandro ha dimostrato di essere un papà che sa mantenere la calma, portandosi a casa un 8. Matteo L., invece, si è perso