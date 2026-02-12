MasterChef le pagelle | Carlotta regina 9 Matteo R finto buono 3 Dounia incerta 6 Alessandro papà 8 Matteo L? Smarrito 3
Carlotta ha conquistato la vetta con un punteggio di 9, mentre Matteo R. si è distinto per la sua finta bontà e ha ottenuto solo 3 punti. In questa decima puntata di MasterChef Italia, trasmessa ieri sera, i giudici hanno premiato la sua messinscena, ma la prova ha messo in luce anche le sue vere capacità in cucina. Dounia si è mostrata incerta, raggiungendo un voto di 6, e Alessandro ha dimostrato di essere un papà che sa mantenere la calma, portandosi a casa un 8. Matteo L., invece, si è perso
La decima puntata della quindicesima edizione di MasterChef Italia ha trasformato la cucina in un vero e proprio teatro di audacia e nervi tesi. Tra Mystery Box, Invention Test e Skill Test stellati, gli aspiranti chef si sono confrontati con ingredienti mai visti e tecniche da alta cucina, sotto lo sguardo inflessibile dei giudici e dell’ospite speciale Ángel León, tristellato e maestro della cucina del mare. Ogni piatto è diventato un campo di battaglia: la Top5 si avvicina e non c’è spazio per esitazioni. La serata non è stata solo competizione, ma un racconto di talento, cuore. e veleno ai fornelli. 🔗 Leggi su Leggo.it
MasterChef, le pagelle: Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia, ma quanto parli? (3) La meravigliosa scoperta del dottor Lee (10). Chi è stato eliminato
Nella puntata di oggi di MasterChef, i giudici valutano le creazioni dei concorrenti, con alcune sorprese e momenti di tensione.
MasterChef, le pagelle: Carlotta è la nuova Kassandra (7), Barbieri l'imbianchino (4), Dorella ci prova con Cannavacciuolo (5). Chi è stato eliminato
Ecco le pagelle della nuova puntata di MasterChef, trasmessa a Capodanno.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: MasterChef 15, le pagelle della settima masterclass: sette volte sette; MasterChef, le pagelle: Dounia velenosa (9), Dorella affondata (6), Jonny principiante (3). Carlotta? Spreca il vantaggio (6); MasterChef: cosa è successo nella puntata del 5 febbraio 2026; Zero piagnistei ed armonia ritrovata: le pagelle della nona puntata di MasterChef 15.
MasterChef, le pagelle della puntata: chi è stato eliminatoI sette cuochi amatoriali di MasterChef Italia devono dimostrare talento e consapevolezza. Giovedì 12 febbraio 2026, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, Anna Zhang, ... leggo.it
Zero piagnistei ed armonia ritrovata: le pagelle della nona puntata di MasterChef 15Dounia oggi ha dimostrato di avere un tenero cuore. Durante l’Invention Test, presa dal panico non è riuscita a completare il suo piatto ed è scoppiata a piangere. La Pin l’ha salvata dal disastro. iodonna.it
Masterchef, la diretta della puntata: top e flop, le pagelle ai protagonisti - facebook.com facebook