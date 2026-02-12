Masterchef Italia 15 | il 12 febbraio cucina a 6 mani e ritorno di Anna Zhang

I giudici di Masterchef Italia preparano una serata speciale per il 12 febbraio. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si uniscono in cucina per una sfida

Torna, giovedì 12 febbraio, Masterchef Italia con un appuntamento che profuma di resa dei conti. La quindicesima edizione del cooking show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy, entra nel vivo del rush finale. Per i sette aspiranti chef ancora in gara, il margine d'errore è praticamente nullo. Ecco cosa succederà stasera: appuntamento alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. A varcare la soglia della Masterclass è Anna Zhang, vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef Italia e oggi detentrice del titolo. A distanza di dodici mesi dal suo trionfo, torna tra i fornelli in una veste inedita: non come concorrente, ma come protagonista accanto ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il talent culinario torna in onda su Sky e Now, e questa volta c’è una grande sorpresa.

