massive disqualifiche dopo la rissa tra pistons e hornets

Dopo la rissa tra Pistons e Hornets, la NBA ha preso subito provvedimenti. Diversi giocatori sono stati squalificati, e le partite successive potrebbero cambiare volto. L’episodio ha scosso il mondo del basket, con conseguenze che si faranno sentire a lungo.

Un episodio di forte tensione ha interessato la NBA, con ripercussioni immediate sul piano disciplinare e sull’andamento delle gare successive. L’attenzione è rivolta alle sospensioni comminate a seguito della rissa tra Pistons e Hornets, ai criteri che hanno guidato la loro determinazione e agli sviluppi legati alle presenze e alle dichiarazioni delle parti coinvolte. La NBA ha annunciato le sospensioni per la rissa avvenuta lunedì tra Detroit Pistons e Charlotte Hornets: Isaiah Stewart è stato fermato per sette partite, Miles Bridges e Moussa Diabate per quattro, Jalen Duren per due. La sanzione più pesante è stata motivata anche dalla “ripetuta storia di atti antisportivi”, con la lega che ha sottolineato l’uscita dall’area panchina e l’ingresso aggressivo nell’alterco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

