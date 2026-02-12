Massa piega il Casciana Bene Buffoni

La Pallacanestro Massa torna a vincere, ma non convince del tutto. I biancorossi portano a casa una vittoria difficile contro i Cacciatori Ciclisti a Casciana Terme, con il punteggio di 47-57. La partita è stata combattuta, e i padroni di casa hanno dato filo da torcere, specialmente nel secondo tempo, quando Massa ha faticato a mantenere il vantaggio. I punti di Buffoni sono stati determinanti, ma la squadra dovrà migliorare per le prossime gare.

Torna al successo ma non convince, la Pallacanestro Massa che nella trasferta di Casciana Terme, valida per la penultima giornata di ritorno della Divisione regionale 3 di basket, vince 47-57 (parziali 10-11, 17-21, 28-38) ma soffre oltre misura contro i Cacciatori Ciclisti. I biancorossi di coach Marco Pedrini (vice Luca Quadrelli) privi dell'ala Tealdi, sono costretti ad una partita maschia, molto fisica e anche fallosa, una gara caratterizza da pochi canestri, dove le difese hanno prevalso sugli attacchi. Tra le due formazioni la differenza tecnica c'è, ma i pisani giocano con il coltello tra i denti e nella prima parte restano attaccati ai massesi che chiudono a +1 il primo quarto e a +4 il secondo (parziale 7-10).

