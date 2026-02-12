Maserati protagonista a Cortina tra lusso e scena internazionale

Maserati torna a Cortina con una serie di eventi esclusivi. La casa automobilistica di Modena ha portato le sue vetture e la nuova Grecale Cristallo Special Edition tra i luoghi più iconici della località, creando un filo diretto tra eleganza, lusso e stile italiano. Le iniziative attirano appassionati e clienti internazionali, confermando il ruolo di Maserati come simbolo di eccellenza nel mondo dell’automobilismo di alta gamma.

MODENA (ITALPRESS) – Maserati è protagonista di una serie di attivazioni ed esperienze esclusive nei luoghi più iconici di Cortina, creando, grazie alle sue vetture e alla nuova Grecale Cristallo Special Edition, un filo narrativo all’insegna dei valori di eccellenza e Made in Italy che da sempre definiscono l’identità del Brand di Modena, epitome dell’eleganza italiana nel mondo. Cuore pulsante del Tridente è Casa Maserati: presso il prestigioso ristorante Alajmo Cortina, in Località Ronco, è stato creato uno spazio immersivo pensato per accogliere media, partner e ospiti in un ambiente raffinato, che esprime la bellezza e la cultura italiana attraverso il design, gli arredi di alta gamma e l’alta cucina.🔗 Leggi su Ildenaro.it

