Martina Franca intitola il Forum della Ricerca al Professor Matteo Pizzigallo | un doveroso omaggio all’illustre storico e accademico

Martina Franca ha dedicato il nuovo Forum della Ricerca a Matteo Pizzigallo. La decisione arriva dalla Giunta comunale, che ha scelto di ricordare l’illustre storico e accademico con un omaggio ufficiale. La gestione del progetto ha coinvolto l’assessore alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare le figure di spicco del territorio. Il forum, nato di recente, punta a promuovere gli studi e i ricercatori locali, e ora porta il nome di uno dei cittadini più illustri di Martina

Tarantini Time Quotidiano La Giunta, su proposta dell’Assessore alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo, ha intitolato il Forum della Ricerca-Città di Martina Franca – l’organismo comunale dedicato alla valorizzazione degli studiosi e dei ricercatori legati al territorio martinese di recente creazione – ad una delle figure più illustri di Martina, il compianto professor Matteo Pizzigallo. La proposta rende ulteriore merito al nostro concittadino, stimato professore di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università “Federico II” di Napoli, scomparso nel 2018. Il legame del professor Pizzigallo con la sua terra d’origine è sempre rimasto profondo, come testimoniano le numerose iniziative culturali a lui dedicate negli anni e le sue numerose partecipazioni a manifestazioni ed eventi dedicati a temi sociali, storici e culturali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca intitola il Forum della Ricerca al Professor Matteo Pizzigallo: un doveroso omaggio all’illustre storico e accademico Approfondimenti su Martina Franca Research Presentazione del Forum della Ricerca-Città Di Martina Franca Concerto in onore di Sant’Agata: il Teatro Massimo Bellini rinnova l’omaggio all'illustre Patrona della città Catania Questa sera il Teatro Massimo Bellini torna a celebrare Sant’Agata con un concerto speciale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Martina Franca Research Argomenti discussi: A Martina Franca torna il flash mob One Billion Rising; Il ladro gentiluomo arriva a Martina Franca: Lupin – Il Musical il 28 febbraio; Da Martina Franca al nord del Kenya per prendersi cura delle cicatrici di adulti e bambini vittime di ustioni: la storia di Giovanni Marangi; Giorno del Ricordo, a Martina Franca la voce dell’esodo entra a Palazzo Ducale. Martina Franca: il 2026 di Riflessi d’arte Novità nel direttivo, nelle attività e nei programmiSi è avviato con grande vivacità e voglia di fare il nuovo anno per l’Associazione Riflessi d’Arte, un 2026 che vede tante novità, nel direttivo, nelle attività, nei programmi dei prossimi mesi, con ... noinotizie.it Martina Franca, scoppia la polemica: «I vigili sequestrano il pallone». Ma è una fake news che fa il giro del webNessun pallone è stato sequestrato. A dirlo alla Gazzetta è il comandante della Polizia locale di Martina Franca, Domenica Piccoli. I suoi uomini sono intervenuti qualche giorno fa in piazza fratelli ... lagazzettadelmezzogiorno.it | Per il 13° anno consecutivo anche Martina Franca aderisce a One Billion Rising, il movimento internazionale contro la violenza maschile sulle donne e sulle bambine. Il programma prevede il cons - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.