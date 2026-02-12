Marsilio sull' appello bis di Rigopiano | Le sentenze tardive sono altro sale sulle ferite VIDEO

Marsilio critica duramente le lunghe attese delle sentenze nel caso Rigopiano. La governatrice sottolinea che i ritardi giudiziari aggiungono dolore ai familiari delle vittime, che già portano una ferita aperta. La sua presa di posizione arriva in risposta all’appello bis e alle sentenze che ancora tardano a arrivare, alimentando la sofferenza di chi ha perso i propri cari in quella tragedia.

Il governatore all'indomani della sentenza della corte d'appello di Perugia: "Questa lunga vicenda processuale non ha fatto altro che produrre e moltiplicare la sofferenza dei familiari" "Questa lunga vicenda processuale non ha fatto altro che produrre e moltiplicare la sofferenza dei familiari. Ci sono voluti sei o sette anni solo per il primo grado, nonostante fosse un rito abbreviato. Sentenze che arrivano in alcuni casi anche fuori tempo massimo, vedi le prescrizioni intervenute, non fanno che spargere altro sale sulle ferite". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito della sentenza nel processo d'appello bis a Perugia per la tragedia dell'hotel Rigopiano, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della cerimonia per la donazione, da parte di Tua, di otto autobus alla città di Leopoli.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Rigopiano Processo

Il procuratore generale ha messo in chiaro che la mancanza della carta di localizzazione dei pericoli da valanga ha pesato sulla tragedia di Rigopiano.

La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre funzionari regionali per la tragedia di Rigopiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rigopiano Processo

Argomenti discussi: Marsilio sulla sentenza Rigopiano: Questa decisione non può che suscitare sentimenti di dolore verso i familiari delle vittime e i superstiti; Rigopiano, assolto l'ex sindaco di Farindola nell'appello bis. Marsilio: Sentenza che suscita dolore; Tragedia di Rigopiano, in appello bis tre condanne, due prescrizioni e cinque assoluzioni; Rigopiano, appello bis: condannati 3 funzionari della Regione Abruzzo.

Marsilio sull'appello bis di Rigopiano: Le sentenze tardive sono altro sale sulle ferite [VIDEO]Il governatore all'indomani della sentenza della corte d'appello di Perugia: Questa lunga vicenda processuale non ha fatto altro che produrre e moltiplicare la sofferenza dei familiari ... ilpescara.it

Rigopiano: Marsilio, sentenze tardive sono altro sale sulle feriteQuesta lunga vicenda processuale non ha fatto altro che produrre e moltiplicare la sofferenza dei familiari. Ci sono voluti sei o sette anni solo per il primo grado, nonostante fosse un rito abbrevia ... ansa.it

PD SU MENO 30% IMPRESE AUTOTRASPORTO ABRUZZO. GASOLIO E PEDAGGI AUMENTATI: GIUNTA MARSILIO INERTE PESCARA - “I pubblicati oggi sulla stampa sono l'atto d'accusa definitivo contro l’inerzia della Giunta Marsilio. In dieci anni l'Abruzz facebook