Marsilio sulla sentenza Rigopiano | Questa decisione non può che suscitare sentimenti di dolore verso i familiari delle vittime e i superstiti

La sentenza sul processo Rigopiano ha suscitato immediatamente emozioni forti. Marsilio ha espresso dolore e rispetto, sottolineando come la decisione colpisca i familiari delle vittime e i superstiti. La sua presa di posizione arriva in un momento delicato, con le persone ancora scosse da quanto accaduto.

«Accogliamo la sentenza sul processo relativo alla tragedia di Rigopiano con rispetto e con il profondo senso di responsabilità che spetta alle istituzioni. Questa decisione non può che suscitare sentimenti di dolore e di partecipazione verso i familiari delle vittime e i superstiti di quella.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Rigopiano, i familiari delle vittime attendono la sentenza d’appello bis: "Resta un profondo amaro in bocca"

Dopo mesi di attesa, i familiari delle vittime di Rigopiano sono in agitazione.

I familiari delle 29 vittime di Rigopiano alla cerimonia per il nono anniversario: "Non può finire così"

Il nono anniversario della tragedia di Rigopiano è stato ricordato dai familiari delle 29 vittime con una cerimonia sobria.

