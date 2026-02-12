Marseille cerca di risollevarsi dopo l’uscita di De Zerbi

La settimana all’Olympique Marsiglia si è aperta con una crisi evidente. Dopo l’addio di De Zerbi, la squadra fatica a trovare stabilità e risultati. Gli allenamenti sono più tesi e le vittorie scarseggiano. I tifosi iniziano a mostrare disappunto e chiedono risposte alla società. La dirigenza cerca di capire come invertire la rotta prima che la situazione sfugga di mano.

"> La Crisi dell’Olympique Marsiglia: Una Settimana Turbolenta. La situazione all’Olympique Marsiglia è diventata particolarmente complessa nelle ultime settimane. Dopo aver vissuto un inizio di stagione pieno di aspettative, il club è ora nel caos, soprattutto dopo l’addio del suo allenatore. La società, che vanta un ricco passato, inclusa la vittoria della Champions League, si trova ora a fare i conti con una stagione che sembra compromessa. La ricerca di un nuovo tecnico è diventata un’urgente necessità per rilanciare le ambizioni di un team che, storicamente, ha fatto del grande calcio il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

