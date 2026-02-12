Marseille cerca di risollevarsi dopo l’uscita di De Zerbi

La settimana all’Olympique Marsiglia si è aperta con una crisi evidente. Dopo l’addio di De Zerbi, la squadra fatica a trovare stabilità e risultati. Gli allenamenti sono più tesi e le vittorie scarseggiano. I tifosi iniziano a mostrare disappunto e chiedono risposte alla società. La dirigenza cerca di capire come invertire la rotta prima che la situazione sfugga di mano.

