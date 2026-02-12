Maritozzo al ketchup firmato Heinz e Damiano Carrara Per un San Valentino fuori dagli schemi

Il nuovo maritozzo al ketchup di Heinz e Damiano Carrara sta facendo discutere a Lucca. Per San Valentino, lo chef ha deciso di sorprendere con una versione insolita del dolce. La pasta morbida si accompagna a una salsa dal gusto deciso, creando un contrasto che diventa subito virale sui social. Molti si chiedono se sia davvero una trovata originale o solo una trovata pubblicitaria. Intanto, tra scettici e curiosi, il dolce sta attirando l’attenzione di chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

Lucca, 12 febbraio 2026 – Se pensate di averle viste tutte, probabilmente non avete ancora assaggiato l'ultimo gioiello firmato Damiano Carrara: il maritozzo. al ketchup. No, non avete letto male: il marchio Kraft Heinz Company ha scelto il pasticcere lucchese per dare vita a un incontro audace tra tradizione e innovazione, trasformando uno dei simboli più amati della pasticceria italiana in un'esperienza unica e contemporanea, senza però tradirne l'anima. L'idea per San Valentino. L'idea nasce in occasione di San Valentino: prima che la festa degli innamorati diventasse un fenomeno globale, a Roma già nell'antichità esisteva un gesto semplice ma carico di significato: regalare un maritozzo con una sorpresa nascosta all'interno.

