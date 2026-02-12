Mario Perri | la Carrarese di nuovo in campo per una nuova sfida in Serie B

Da napolipiu.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Perri torna in panchina con la Carrarese e prepara la squadra alla sfida in Serie B contro il Modena. La squadra toscana ha bisogno di punti per risalire la classifica e dimostrare di non aver mollato. La partita si gioca tra tifosi appassionati e una buona dose di tensione. I giocatori sono pronti, e Perri ha già dato indicazioni chiare per affrontare l’avversario.

"> Carrarese e Modena: La Sfida dell’Agonismo in Serie B. CARRARA – La Carrarese si prepara ad affrontare una sfida cruciale nel campionato di Serie B. Sabato 14, alle ore 15:00, il team caravarese scenderà in campo allo stadio Braglia contro il Modena in una gara che promette di essere ricca di emozioni e intensità. I riflettori saranno puntati non solo sul rendimento delle squadre, ma anche sulla direzione arbitrale del fischietto romano Mario Perri. Perri, appartenente alla sezione Aia 1 di Roma, torna a dirigere una gara della Carrarese, il che aggiunge un ulteriore livello di interesse a un incontro già di per sé affascinante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

mario perri la carrarese di nuovo in campo per una nuova sfida in serie b

© Napolipiu.com - Mario Perri: la Carrarese di nuovo in campo per una nuova sfida in Serie B.

Approfondimenti su Mario Perri

L’arbitro nazionale di calcio Mario Perri in visita a Viterbo

Carrarese Ora una grande sfida a Venezia. Gemignani a Giani: "Serie A? No, playoff"

La Carrarese si prepara a una sfida importante a Venezia, mentre il presidente Eugenio Giani ha assistito al derby toscano tra Carrarese ed Empoli allo stadio dei Marmi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mario Perri

Argomenti discussi: Serie A Enilive: Daniele Doveri designato per Verona – Pisa; Catanzaro – Reggiana, direzione arbitrale affidata a Mario Perri della sezione di Roma 1.

Palermo-Carrarese: Sfida Cruciale al Renzo Barbera con Arbitro PerriPALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakitè, Baniya, Ceccaroni; Di Mariano, Ranocchia, Gomes, Lund; Verre, Brunori; Le Douaron. A disp. Desplanches, Sirigu, Buttaro, Nikolaou ... lanazione.it

mario perri la carrareseEvaso dai domiciliari, assolto il cosentino Mario PerriCOSENZA Il tribunale di Cosenza ha assolto Mario Perri. L’accusa nei confronti dell’imputato (difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese) è di essersi allontanato – sottoposto agli arresti domiciliari – ... corrieredellacalabria.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.