Mario Perri | la Carrarese di nuovo in campo per una nuova sfida in Serie B

Mario Perri torna in panchina con la Carrarese e prepara la squadra alla sfida in Serie B contro il Modena. La squadra toscana ha bisogno di punti per risalire la classifica e dimostrare di non aver mollato. La partita si gioca tra tifosi appassionati e una buona dose di tensione. I giocatori sono pronti, e Perri ha già dato indicazioni chiare per affrontare l’avversario.

Carrarese e Modena: La Sfida dell'Agonismo in Serie B. CARRARA – La Carrarese si prepara ad affrontare una sfida cruciale nel campionato di Serie B. Sabato 14, alle ore 15:00, il team caravarese scenderà in campo allo stadio Braglia contro il Modena in una gara che promette di essere ricca di emozioni e intensità. I riflettori saranno puntati non solo sul rendimento delle squadre, ma anche sulla direzione arbitrale del fischietto romano Mario Perri. Perri, appartenente alla sezione Aia 1 di Roma, torna a dirigere una gara della Carrarese, il che aggiunge un ulteriore livello di interesse a un incontro già di per sé affascinante.

