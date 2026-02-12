Sarzana si prepara a un nuovo incontro: tra una settimana, alle 14, la commissione assetto territorio si riunirà nell’ufficio tecnico di via Bertoloni. La questione centrale resta la vicenda delle concessioni, sollevata dalla recente sentenza del Tar. Le opposizioni chiedono chiarimenti e cercano una soluzione definitiva. La discussione si preannuncia intensa, con i membri che si confrontano sulle prossime mosse da prendere.

Sarzana, 12 febbraio 2026 – Si svolgerà tra una settimana esatta, nell’ufficio tecnico di via Bertoloni alle ore 14, la commissione assetto territorio richiesta dalle opposizioni per affrontare la delicata vicenda della sentenza pubblicata lo scorso 2 febbraio dal Tar. Sono stati i commissari Franco Musetti e Sabina Ambrogetti (rispettivamente consiglieri comunali del Partito democratico e di Sarzana Protagonista) a chiedere formalmente al presidente Francesco Sergiampietri (Forza Italia) di convocare una commissione assetto territorio, per avere chiarimenti nella sede istituzionale e per conoscere le soluzioni che la giunta Ponzanelli intende adottare per garantire il regolare svolgimento della prossima stagione balneare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marinella, soluzione cercasi. La commissione si interroga sulla vicenda concessioni

