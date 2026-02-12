Maria Luigia Anna Tricarico accoltellata mentre cammina in strada colpita più volte di spalle da un uomo | L' aggressore ha problemi psichiatrici

La polizia ha fermato l’uomo che ha accoltellato Maria Luigia Anna Tricarico nel cuore di Palermo. La donna di 56 anni stava passeggiando in strada quando è stata colpita più volte di spalle. L’aggressore, che sembra avere problemi psichiatrici, è stato subito preso in custodia. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni ancora non sono chiare. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti che hanno chiamato subito le forze dell’ordine.

È stato fermato dalla Polizia il presunto aggressore della donna 56enne accoltellata giovedì pomeriggio, 12 febbraio 2026, in pieno centro a Palermo. La donna, Maria Luigia Anna.

