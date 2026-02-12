Maria Franca Ferrero, la vedova di Michele Ferrero, è morta a 87 anni nella sua casa ad Alba. Poche ore dopo essere stata nominata presidente a vita dell’azienda fondata dal marito. Nel 2024 aveva ricevuto anche il titolo di Cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana. La sua scomparsa apre un nuovo capitolo nella storia della famiglia e dell’azienda dolciaria.

La vedova di Michele Ferrero aveva 87 anni ed è deceduta nella sua casa ad Alba (Cuneo). Nel 2024 divenne Cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maria Franca Ferrero morta ad Alba, era appena stata nominata presidente a vita dell'azienda creata dal marito

Approfondimenti su Ferrero Alba

Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella.

Maria Franca Ferrero, figura di spicco del Gruppo Ferrero, è stata nominata presidente onorario a vita di Ferrero International S.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ferrero Alba

Argomenti discussi: È morta la signora Maria Franca Ferrero; Addio a Maria Franca Ferrero; Lutto ad Alba: è morta Maria Franca Ferrero; E’ morta Maria Franca Ferrero, figura discreta e decisiva nella storia del gruppo dolciario.

È morta Maria Franca Ferrero, vedova del patriarca del gruppo dolciario e creatore della Nutella: aveva 87 anniIl 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita ... affaritaliani.it

Morta Maria Franca Fissolo moglie di Michele Ferrero: aveva 87 anniLa signora Ferrero, vedova di Michele Ferrero, fu al fianco dell’imprenditore che trasformò l’azienda di famiglia, oggi guidata dal figlio Giovanni, in una multinazionale conosciuta in tutto il ... tg24.sky.it

Addio a Maria Franca Fissolo, la vedova di Michele Ferrero: aveva 87 anni x.com

Addio a Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella si è spenta nella casa di Alba a 87 anni - facebook.com facebook