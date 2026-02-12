Maria Antonietta e Colombre | La nostra canzone scritta in cucina fa effetto vederla suonata dall’orchestra di Sanremo

Pesaro, 12 febbraio 2026 – Maria Antonietta e Colombre raccontano come hanno scritto la loro canzone in cucina. Ora la vedono suonata dall’orchestra di Sanremo e sono felici di aver raggiunto questo traguardo. I due sono pronti a portare la loro musica sul palco più importante d’Italia, con un sorriso e tanta voglia di fare.

Pesaro, 12 febbraio 2026 – Ironici, arguti e pronti a portare la loro poetica sul palco più importante d'Italia. I marchigiani Maria Antonietta e Colombre debuttano al 76° Festival di Sanremo tra i Big in gara con il brano "La felicità e basta". Lei scherza sui social sulla nascita del brano in cucina ( video ). Non una semplice canzone d'amore, ma un vero e proprio brano-manifesto che racchiude il senso profondo del loro percorso umano e artistico condiviso. Maria Antonietta e Colombre, si brinda dopo le prove per Sanremo: video Dalle carriere parallele al sogno condiviso. L'emozione è palpabile per i due artisti, pesarese lei, senigalliese lui, che arrivano all'Ariston forti di due percorsi individuali solidi e apprezzati nella scena indipendente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maria Antonietta e Colombre arrivano al Festival di Sanremo con il loro brano “La felicità e basta”.

Al Festival di Sanremo 2025 arrivano due talenti marchigiani: Maria Antonietta e Colombre.

