Sul red carpet di Cime Tempestose, Margot Robbie ha sorpreso tutti. La sua trasformazione da icona romantica a musa dark ha fatto parlare. Questa volta, il goth glam di Andrew Mukamal ha preso il sopravvento, superando lo stile che la rendeva nota con Kate Young. La diva ha scelto un look più audace, puntando su dettagli scuri e un’atmosfera più intensa, lasciando tutti a bocca aperta.

Il press tour di Cime Tempestose trasforma Margot Robbie da icona romantica a musa dark, dove il goth glam di Andrew Mukamal domina i red carpet superando lo stile romantico di Kate Young. Margot Robbie non è mai stata così magnetica! Con l’uscita di Cime Tempestose in Italia l’attrice inaugura una nuova fase della sua immagine pubblica con un capitolo estetico potente costruito insieme allo stylist Andrew Mukamal. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, il goth glam è diventato la sua firma e il confronto con lo stile precedente curato da Kate Young appare inevitabile. Per anni la Robbie è stata associata a un’eleganza luminosa, fatta di silhouette pulite, colori chiari e abiti che ne esaltavano la bellezza classica, quasi da reginetta hollywoodiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Margot Robbie regina del goth-glam: la rivoluzione firmata Andrew Mukamal supera l’era Kate Young

A Londra, Margot Robbie ha partecipato alla première di “Cime Tempestose” vestita con creazioni di Dilara Fündekoglu e John Galliano.

Margot Robbie torna protagonista con una nuova interpretazione di Catherine in Cime Tempestose.

