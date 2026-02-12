Mare Fuori 6 | Virginia figlia di Bocelli entra nel cast

Virginia Bocelli, figlia del famoso compositore Andrea Bocelli, entra nel cast di Mare Fuori 6. La cantante e cantante ha dichiarato di sentirsi onorata di far parte di questa nuova stagione, sottolineando quanto sia stato emozionante essere scelta per un ruolo in un progetto così seguito. La sua partecipazione ha già fatto parlare i fan e gli addetti ai lavori, curiosi di vedere come si inserirà nel cast.

"E' stato un onore avere l'opportunità di far parte di questo progetto" ha detto Virginia Bocelli, figlia del noto compositore, in merito al nuovo ruolo in Mare Fuori 6 Solo poche ore fa è stata presentata la sesta stagione della nota serie tv che ha tenuti molti attaccati al piccolo schermo. Stiamo parlando di Mare Fuori 6, i cui primi sei episodi andranno in onda su Rai Play a partire dal 4 marzo e in prima serata su Rai 2 dall’11 dello stesso mese. Nel cast della fiction tante novità e ritorni. Tra le new entry Virginia Bocelli, figlia del noto compositore, che vestirà i panni di detenuta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli, entra nel cast di “Mare Fuori”.

Ieri è stata presentata ufficialmente la sesta stagione di “Mare Fuori”, una delle serie più seguite del momento.

