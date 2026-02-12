Mare Fuori 6 è stato un salto spaventoso Io vengo da un mondo completamente diverso | Virginia Bocelli figlia del tenore Andrea tra le new entry del cast

Ieri è stata presentata ufficialmente la sesta stagione di “Mare Fuori”, una delle serie più seguite del momento. Tra le new entry c’è Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, che ha raccontato di aver affrontato un salto importante, passando da un mondo completamente diverso rispetto a quello delle serie TV. La stagione, composta da sei episodi, arriverà su RaiPlay il 4 marzo e in prima serata su Rai2 dall’11 marzo, con già in programma anche la settima e l’ottava stagione.

È stata presentata ieri, 11 febbraio, la sesta stagione della serie tv cult “Mare Fuori” (ma sono già previste la settima e l’ottava) i cui primi sei episodi saranno disponibili dal 4 marzo su RaiPlay e dall’11 marzo in prima serata su Rai2. “Nella vita la sola cosa che conta è l’amore”, dichiara una Rosa Ricci più protagonista e intensa nei nuovi episodi. Ed è proprio dai sentimenti che riparte la coproduzione Rai Fiction – Picomedia. Al centro delle vicende dell’IPM di Napoli c’è ancora Rosa Ricci ( Maria Esposito ), l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, in lotta tra complessi conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa settimana, RaiPlay ha lanciato la sesta stagione di Mare Fuori.

