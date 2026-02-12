’Marconi’ la battaglia continua Il fronte contro l’accorpamento si arricchisce della Provincia

La scuola Marconi di La Spezia si prepara a resistere all’ipotesi di accorpamento con lo Zaccagna-Galilei. La Provincia ha deciso di schierarsi dalla parte degli insegnanti e degli studenti, promettendo di opporsi con tutte le energie a qualsiasi tentativo di fusione. La discussione entra nel vivo, e la tensione cresce tra chi vuole mantenere l’autonomia dell’istituto e chi invece spinge per unire le scuole in un’unica realtà.

Anche la Provincia è pronta a dare battaglia all’ accorpamento tra lo scientifico ’ Marconi ’ e lo ’ Zaccagna-Galilei ’. Si arricchisce il fronte degli oppositori al provvedimento che da settimane sta facendo discutere alunni, insegnanti, genitori, politici. Ad annunciarlo è stato il neoeletto presidente della Provincia Roberto Valettini che si è incontrato con i genitori del liceo, presente Grazia Tortoriello, consigliera provinciale, delegata alla programmazione scolastica. L’appuntamento ha seguito l’incontro con la sindaca Serena Arrighi, che già aveva attestato la propria solidarietà. "Un incontro molto proficuo - l’ha definito Valettini - in cui abbiamo spiegato ai genitori tutto quello che è avvenuto nei mesi precedenti al mio insediamento di gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

