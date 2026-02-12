Marco Tardelli | Alla Juventus lasciassero lavorare di più Chiellini La proprietà ha sbagliato

Marco Tardelli critica duramente la Juventus, chiedendo di lasciare lavorare di più Chiellini e accusando la proprietà di aver sbagliato. In un'intervista a Fanpage.it, l'ex calciatore ha parlato di come la squadra abbia perso la sua identità e di come il calcio moderno sia cambiato, tra parole e tecnologia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.