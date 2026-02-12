Marco Tardelli | Alla Juventus lasciassero lavorare di più Chiellini La proprietà ha sbagliato
Marco Tardelli critica duramente la Juventus, chiedendo di lasciare lavorare di più Chiellini e accusando la proprietà di aver sbagliato. In un'intervista a Fanpage.it, l'ex calciatore ha parlato di come la squadra abbia perso la sua identità e di come il calcio moderno sia cambiato, tra parole e tecnologia.
Marco Tardelli a 360 gradi nell'intervista a Fanpage.it: dalla Juventus che ha perso la sua identità al calcio moderno "stravolto" dalle parole e dalla tecnologia. L'ex campione del mondo racconta la sua verità sui valori perduti, il rimpianto per le parole non dette a Paolo Rossi e la proposta per migliorare il VAR: "Metteteci dentro gli ex calciatori".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Juventus Chiellini
Mattia Caldara: “Le parole di Chiellini, il rimpianto più grande della mia vita. Ho sbagliato”
Mattia Caldara rivela il suo grande rimpianto legato alle parole di Giorgio Chiellini, che considera il suo più grande errore.
Marco Columbro: “Se non avessi avuto un aneurisma, avrei continuato a lavorare in tv. Ho passato 25 giorni in coma”
Ultime notizie su Juventus Chiellini
Argomenti discussi: Tardelli: Cosa manca alla Juve? Una proprietà che la ami. Questa non la segue molto...; Marco Tardelli: Alla Juventus lasciassero lavorare di più Chiellini. La proprietà ha sbagliato; Juventus, arriva il film. Tardelli: Oggi manca amore; Marco Tardelli distrugge Comolli ed Elkann: La Juve dei francesi è un disastro. Serve un nuovo proprietario.
Tardelli entra a gamba tesa, il QS in apertura: A questa Juve manca amoreA questa Juve manca amore titola quest'oggi il QS sulle parole di Marco Tardelli. Cosa manca alla Juve? Una proprietà che. tuttomercatoweb.com
Tardelli critico: Oggi manca qualcuno che ami davvero la Juventus. Rimpiango Andrea AgnelliMarco Tardelli ha parlato a margine della presentazione del docu-film Juventus - Primo Amore e, oltre a ricordare i suoi anni in bianconero, ha mosse alcune critiche ... tuttojuve.com
Radio Deejay. . Marco Tardelli e Zbigniew Boniek sono ospiti a Deejay Chiama Italia per presentare “Juventus. Primo amore”, il documentario sul decennio d’oro della squadra. Nell’intervista, raccontano un divertente aneddoto sulle chiamate dell’Avvocato A - facebook.com facebook
Uncle #Malen top performance #Pisilli the new Marco #Tardelli #RomaCagliari x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.