Marco Bonamico il talento e il carisma di un cuore immenso

Marco Bonamico si racconta in un nuovo libro che ne mette in luce la personalità e il percorso. L’atleta, noto per il suo talento e il suo carisma, è al centro di un ritratto che spiega anche il ruolo che ha avuto in una fase importante della pallacanestro. Gli appassionati trovano dettagli sulla sua carriera e sui momenti più significativi della sua vita sportiva.

Questo volume propone un ritratto completo di Marco "Marine" Bonamico, atleta di spiccata personalità e protagonista di una fase cruciale della pallacanestro italiana. Pubblicato da Minerva e curato da Alberto Bortolotti e Marco Tarozzi, il libro unisce storie, fotografie e testimonianze per offrire una lettura organica di un atleta completo e di un uomo curioso, capace di trasformare la passione sportiva in un filo conduttore di vita. La narrazione riflette una carriera intensa e una presenza pubblica che ha accompagnato momenti significativi della pallacanestro italiana, attraversando città e fasi storiche differenti.

