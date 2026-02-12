Mani che bruciano e fanno male al via campagna su eczema cronico

Al via una campagna per sensibilizzare sull’eczema cronico. Sono mani che bruciano e fanno male, spesso senza che le persone ci facciano caso. La campagna invita a non sottovalutare i gesti di tutti i giorni, come aprire una porta o usare il computer, che possono aggravare la condizione. Molti ignorano i segnali e continuano a vivere con il fastidio, senza sapere che piccole abitudini possono fare la differenza.

Ci sono gesti quotidiani che diamo per scontati e che non dovrebbero mai diventare un ricordo: aprire una porta, stringere una mano, lavorare al computer. Ma quando l'eczema cronico colpisce la pelle delle mani, anche le azioni più semplici possono diventare difficili e dolorose. Ritrovare la normalità non è un'illusione: significa partire dalla consapevolezza e da un'informazione corretta. Con questo obiettivo nasce la campagna di informazione e sensibilizzazione 'Prendi in mano la tua vita', promossa da Leo Pharma con il patrocinio dell'associazione pazienti Andea e delle società scientifiche Sidapa e Sidemast.🔗 Leggi su Today.it

L’eczema cronico delle mani colpisce molti lavoratori e non solo.

