Mani che bruciano e fanno male al via campagna su eczema cronico

Da today.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via una campagna per sensibilizzare sull’eczema cronico. Sono mani che bruciano e fanno male, spesso senza che le persone ci facciano caso. La campagna invita a non sottovalutare i gesti di tutti i giorni, come aprire una porta o usare il computer, che possono aggravare la condizione. Molti ignorano i segnali e continuano a vivere con il fastidio, senza sapere che piccole abitudini possono fare la differenza.

Ci sono gesti quotidiani che diamo per scontati e che non dovrebbero mai diventare un ricordo: aprire una porta, stringere una mano, lavorare al computer. Ma quando l'eczema cronico colpisce la pelle delle mani, anche le azioni più semplici possono diventare difficili e dolorose. Ritrovare la normalità non è un'illusione: significa partire dalla consapevolezza e da un'informazione corretta. Con questo obiettivo nasce la campagna di informazione e sensibilizzazione 'Prendi in mano la tua vita', promossa da Leo Pharma con il patrocinio dell'associazione pazienti Andea e delle società scientifiche Sidapa e Sidemast.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Mani Bruciano

Salute, Patruno (Sidapa): "Terapie innovative efficaci per eczema cronico delle mani"

L’eczema cronico delle mani colpisce molti lavoratori e non solo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mani Bruciano

Argomenti discussi: Mani che bruciano e fanno male, al via campagna per l'eczema cronico; Mani che bruciano e fanno male, al via campagna su eczema cronico; Salute, Patruno (Sidapa): Terapie innovative efficaci per eczema cronico delle mani; Ente Bilaterale Settore Terziario di Vicenza rafforza il welfare territoriale.

Mani che bruciano e fanno male, al via campagna su eczema cronicoEczema cronico delle mani: sintomi, cause e terapie. Come riconoscerlo e quando rivolgersi al dermatologo per migliorare qualità di vita ... adnkronos.com

La crema mani riparatrice che mi ha permesso di ritrovare una pelle morbida e soffice, senza appensatire o ungereNon è affatto unta e si assorbe rapidamente, lasciando le mani morbide e setose mentre le ripara a fondo. Ecco perché la Xerolact di Rilastil è la migliore da avere con sé per ripararsi dal freddo ... vanityfair.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.