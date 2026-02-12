Giuseppe Delmonte aveva circa 19 anni quando ha perso sua madre, uccisa dal marito. Ora, da adulto, si rivolge ai giovani per far capire quanto può essere devastante la violenza domestica. Parla senza filtri, racconta la sua storia per sensibilizzare e invitare a riconoscere i segnali di un problema che troppo spesso viene sottovalutato. Non cerca giustificazioni, ma vuole aiutare a capire meglio cosa significa perdere tutto in un attimo.

Aveva più o meno la loro stessa età, Giuseppe Delmonte, quando a 19 anni è diventato un orfano speciale, il figlio di una vittima di femminicidio. A uccidere sua mamma Olga per strada con sette colpi di ascia affilata, era stato suo padre, un marito da sempre violento e crudele, da cui la donna, cinque anni prima, era scappata per concedersi una vita più serena. Una tragedia consumata in un paese del Varesotto il 26 luglio 1997, che ha condannato il giovane - oggi 49enne - a un ergastolo di dolore, vissuto per 25 anni tra rimozione e silenzi, «per paura dello stigma della società, perché ero il figlio di un assassino», e affrontando un lungo percorso di psicoterapia, da adulto, quando poteva permetterselo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Mamma uccisa da mio padre, io orfano figlio di un assassino. Oggi parlo ai giovani perché riconoscano e sconfiggano i tanti volti della violenza»

Approfondimenti su Giuseppe Delmonte

Corinne Clery, attrice francese nota nel cinema italiano, ha avuto un figlio, Alexandre Wayaffe, nel 1967, dal suo primo matrimonio con il produttore Hubert Wayaffe.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Madre morta, il figlio incassava la pensione: i risultati dell'autopsia - Vita in diretta 27/11/2025

Ultime notizie su Giuseppe Delmonte

Argomenti discussi: Giuseppe e Jlenia Musella, la zia assassinata e il post della 22enne sul killer: Sei il mio posto nel mondo. Come sono cresciuti i due fratelli di Ponticelli; Omicidio di Ylenia Musella, è stata uccisa in casa: tre testimoni del delitto, c'è anche la mamma; Ylenia uccisa a 22 anni dal fratello: Lei non mi faceva dormire; Dove Cameron si racconta: dall'amica uccisa al suicidio del padre.

Omicidio Aurora Tila/ La mamma: Mia figlia ha capito che stava morendo, cambi la legge sui minorenniL'omicidio della povera Aurora Tila stamane a Storie Italiane con le parole della mamma della giovane 13enne uccisa da un 15enne ... ilsussidiario.net

Uccisa da fratello,mamma 'Vincenzo deve dimenticare il mio viso'Mio figlio è rinchiuso nel carcere di Poggioreale ma io non voglio più vederlo. E non sto scherzando. A parlare è Mariarosaria Tommasino, mamma di Noemi Riccardi, la ragazza di 23 anni uccisa a Nola ... ansa.it

Fuori dal coro. . "Quando mi hanno strappato mio figlio è come se mi avessero uccisa!" Mamma Laura, insegnante di Roma, a cui stato portato via con la forza dai servizi sociali suo figlio di 7 anni che soffriva di crisi epilettiche. #Fuoridalcoro - facebook.com facebook