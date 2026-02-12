Mamma è partita per un viaggio Dopo più di un mese il figlio confessa | scoperta choc

Dopo più di un mese di silenzio e incertezze, il figlio di una donna scomparsa ha confessato cosa è successo davvero. La madre era partita per un viaggio, ma nessuno ne aveva più saputo nulla, né amici né parenti. La scoperta arriva come un colpo di scena, lasciando tutti senza parole.

Per oltre un mese il suo nome era rimasto sospeso tra le segnalazioni di scomparsa e le rassicurazioni fornite ai conoscenti. Una donna anziana, residente in provincia di Torino, sembrava essersi allontanata nel nulla, senza lasciare tracce. Ogni domanda riceveva la stessa risposta, ripetuta con apparente tranquillità dal figlio: “Mamma è partita per un viaggio”. Una frase che per settimane ha cercato di spegnere dubbi e sospetti, mentre il silenzio attorno alla vicenda diventava sempre più pesante. Il mistero si è infittito giorno dopo giorno, fino a quando l’insistenza dei carabinieri ha incrinato quella versione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

