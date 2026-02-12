Maltempo scuole chiuse a Messina

Venerdì 13 febbraio le scuole di Messina restano chiuse. Il sindaco Federico Basile ha deciso di fermare le lezioni a causa dell’ondata di maltempo prevista nelle prossime 24 ore. La decisione viene presa per tutelare studenti e docenti, visto che le previsioni indicano forti piogge e vento intenso in città e provincia.

Niente lezioni per venerdì 13 febbraio. Previste forti raffiche di vento e mareggiate Scuole chiuse venerdì 13 febbraio a Messina. Lo ha deciso il sindaco Federico Basile in virtù dell'ondata di maltempo che nelle prossime 24 ore avrà il suo clou in città e provincia. Niente lezioni nonostante l'ultimo bollettino della protezione civile abbia stabilito l'allerta gialla.

Il maltempo si intensifica in provincia di Messina.

