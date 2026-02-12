Maltempo prorogata l' allerta meteo per vento e mareggiate

La Protezione civile ha deciso di prolungare l’allerta meteo fino a venerdì 13 febbraio alle 12. Il maltempo continua a colpire la regione con vento forte e mareggiate, che hanno già causato disagi sulla costa e sulle isole. Le autorità invitano la popolazione a stare attenta e a seguire gli aggiornamenti.

E' stata prorogata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo di codice giallo per mareggiate e vento forte fino alle ore 12 di venerdì 13 febbraio su costa e Arcipelago.Previste raffiche fino a 70-80 kmh o localmente superiori sull'Arcipelago e sulla costa centrale.

