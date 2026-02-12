Maltempo nel Vibonese pioggia e forte vento anche nelle prossime ore

Il maltempo non dà tregua nel Vibonese. La pioggia e il vento forte continuano a flagellare la zona, causando danni e mettendo a rischio la sicurezza delle persone. Tre persone hanno perso la vita a causa di questa ondata di cattivo tempo, che ha lasciato dietro di sé edifici danneggiati e strade allagate. Le autorità sono sul campo per gestire l’emergenza e cercare di limitare i danni. La situazione resta critica anche nelle prossime ore.

Vibonese Sotto Tempesta: Maltempo, Morti e la Fragilità di un Territorio. Il Vibonese e parte della Calabria tirrenica sono state colpite da una violenta ondata di maltempo che ha causato la morte di tre persone e lasciato dietro di sé una scia di distruzione. Forti piogge e venti impetuosi, con raffiche fino a 117 kmh, hanno messo in ginocchio il territorio, evidenziando la sua storica vulnerabilità e la necessità di interventi strutturali urgenti. Una Notte di Terrore: Le Vittime e i Disagi. La notte scorsa, il vento ha raggiunto intensità impressionanti, trasformando azioni quotidiane in gesti rischiosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

