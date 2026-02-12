Un temporale intenso ha fatto salire il livello del fiume Akragas ad Agrigento. Le piogge di queste ore hanno portato a preoccupazioni e allerta tra i residenti, mentre le autorità monitorano la situazione per evitare problemi più gravi.

Le intense precipitazioni delle ultime ore fanno salire l’attenzione sul territorio comunale di Agrigento. Il livello del fiume Akragas ha superato la soglia di guardia, spingendo l’amministrazione a invitare la cittadinanza alla massima prudenza. A comunicarlo è il sindaco Francesco Miccichè, che sottolinea come la situazione sia costantemente monitorata dalla protezione civile e dagli uffici comunali. Al momento non si registrano criticità gravi, ma l’evoluzione del quadro meteo impone cautela e collaborazione da parte dei cittadini. Tra le raccomandazioni diffuse dal Comune c'è l’invito a evitare di sostare o transitare nelle zone vicine agli argini del fiume, a non utilizzare sottopassi o strade allagate e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Maltempo in Sicilia: il fiume Akragas supera la soglia di guardia

Approfondimenti su Akragas Fiume

Ultime notizie su Akragas Fiume

