Maltempo in Cilento | frane e disagi tra Centola e Camerota

Le piogge intense di queste ore hanno causato frane e problemi alla strada tra Centola e Camerota. Le autorità hanno dovuto intervenire subito per mettere in sicurezza le carreggiate e permettere il passaggio. La situazione resta critica, con più smottamenti possibili nelle prossime ore.

Le abbondanti precipitazioni provocano smottamenti: chiusa una strada a Centola, ripristinata la viabilità per Lentiscosa. L'appello alla prudenza Le forti piogge delle ultime ore provocano smottamenti e disagi alla viabilità nel basso Cilento. Due frane hanno interessato nella giornata di oggi i territori comunali di Centola e Camerota, costringendo le autorità a interventi d'urgenza per la messa in sicurezza delle carreggiate. A Centola si registra l'interruzione del traffico veicolare. Lo smottamento ha colpito l'area di Via Velardino e Via Chiusa, rendendo impercorribile il tratto.

Il maltempo nel Cilento ha causato danni e disagi lungo la fascia costiera del Salernitano.

Il Cilento e la Valle del Sele sono stati colpiti dal maltempo, con strade chiuse, allagamenti e disagi diffusi.

