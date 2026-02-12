Maltempo in Calabria | divelto il tetto di una scuola

Questa mattina un forte vento e pioggia intensa hanno provocato il distacco di una parte del tetto di una scuola elementare a Catanzaro. I residenti si sono svegliati con il suono del vento che sferzava le case e con le strade allagate. Le autorità stanno verificando i danni e mettendo in sicurezza gli edifici colpiti, mentre gli studenti sono stati fatti uscire in via precauzionale. La zona è sotto osservazione a causa del maltempo che ancora imperversa.

Ciclone Ulrike sulla Calabria: danni a una scuola a Catanzaro e l’allarme infrastrutture. Un violento ciclone, denominato Ulrike, ha causato il distacco di una porzione del tetto di una scuola elementare a Catanzaro questa mattina. L’istituto comprensivo Pascoli-Aldisio, nello specifico la primaria “D’Errico”, ha subito danni significativi a causa delle forti raffiche di vento, che hanno divelto parte della copertura. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma le attività didattiche sono state sospese e l’area è stata interdetta per motivi di sicurezza. L’impatto del maltempo sulla città. La Calabria è stata colpita duramente dal ciclone Ulrike, con impatti significativi sia sulle coste tirreniche che ioniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Ulrike

Un forte vento ha scoperchiato il tetto di una palazzina a Fiano Romano.

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, si trova a Roma per partecipare a incontri istituzionali riguardanti l’emergenza maltempo che ha interessato la regione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Calabria Ulrike

Argomenti discussi: Catanzaro, vento e pioggia nella notte: scoperchiato il tetto della scuola D’Errico; Maltempo in Sardegna e Calabria, oltre 320 interventi dei Vigili del Fuoco | VIDEO; Maltempo in Sardegna e Calabria, oltre 320 interventi dei vigili del fuoco VIDEO; Calabria: tornado su Capo Vaticano. In tutta la regione nubifragi e grandinate.

Maltempo in Calabria: divelto il tetto di una scuolaL’area è stata immediatamente interdetta per motivi di sicurezza mentre sono in corso le verifiche tecniche per accertare l’entità ... zoom24.it

Maltempo in Sardegna e Calabria: 320 interventi dei vigili del fuocoMilano, 12 feb. (askanews) – Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. In Sardegna violente raffiche di vento ha ... ildenaro.it

Sardegna e Calabria ancora nella morsa del maltempo - facebook.com facebook

Maltempo Calabria, albero cade su un’auto: un ferito nel Vibonese x.com