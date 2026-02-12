Maltempo il fiume Akragas supera la soglia di guardia | l’appello del sindaco alla prudenza

Il fiume Akragas ha superato la soglia di guardia a Agrigento, a causa delle intense piogge delle ultime ore. Il sindaco ha invitato i cittadini a rimanere prudenti e a seguire le indicazioni delle autorità. La situazione resta critica e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Livello del corso d'acqua in aumento dopo le piogge intense. Scattano le raccomandazioni alla popolazione su spostamenti, sottopassi e aree a rischio Le intense precipitazioni delle ultime ore fanno salire l'attenzione sul territorio comunale di Agrigento. Il livello del fiume Akragas ha infatti superato la soglia di guardia, una condizione che ha spinto l'amministrazione a invitare la cittadinanza alla massima prudenza. A comunicarlo è il sindaco Francesco Miccichè, che spiega come la situazione sia costantemente monitorata dalla Protezione civile e dagli uffici comunali competenti. Al momento non vengono segnalate criticità gravi, ma l'evoluzione del quadro meteo impone cautela e collaborazione da parte dei cittadini.

