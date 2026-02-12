Maltempo Corapi lancia l’allarme | Viabilità a rischio

Il maltempo continua a preoccupare a Catanzaro. Corapi ha lanciato un appello: servono controlli urgenti sui costoni per evitare rischi idrogeologici. La città resta sotto stretta sorveglianza mentre le piogge insistono e le autorità monitorano la situazione.

Catanzaro sotto allerta: Maltempo e rischio idrogeologico, l’appello di Corapi per controlli urgenti sui costoni. La Calabria è nuovamente nel mirino del maltempo, con il Catanzarese tra le aree più colpite. Giuseppe Corapi, presidente dell’associazione “I Quartieri Catanzaresi”, ha lanciato un allarme urgente sulla vulnerabilità del territorio, sollecitando verifiche immediate sui costoni per garantire la sicurezza dei residenti a fronte di piogge intense e venti che hanno superato i 103 chilometri orari. La situazione, già critica, evidenzia la fragilità idrogeologica di una regione che da anni lotta contro eventi atmosferici sempre più estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Corapi Catanzaro

Ultime notizie su Corapi Catanzaro

L’Italia nella morsa del maltempo, l’esperto lancia l’allarme: Atteso un evento eccezionale in Sicilia. Ecco che cosa accadràNelle prossime ore la situazione più critica riguarderà la Sicilia orientale, dove ci attendiamo nubifragi, temporali intensi e una mareggiata eccezionale con onde che potranno raggiungere anche i 10 ... affaritaliani.it

Tra poco SUPER VIDEO, c'è tutto, maltempo anche preoccupante, neve abbondante, anche lo strawarming, pensa un pò - facebook.com facebook