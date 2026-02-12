Maltempo allerta | il foggiano oggi in codice giallo per temporali il ciclone Ulrike spaventa la fascia tirrenica meridionale Protezione civile previsioni meteo

Oggi il maltempo colpisce il sud Italia. La Protezione civile ha emesso l’allerta gialla per il foggiano, dove temporali e onde alte fino a sei metri spaventano la fascia tirrenica meridionale. La situazione resta sotto controllo, ma le previsioni indicano ancora pioggia e mare agitato.

Fra le regioni d'Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) alcune della fascia tirrenica meridionale temono il ciclone Ulrike, ad esempio con possibilità di onde alte sei metri. In allerta anche parte della Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati su Puglia settentrionale.

