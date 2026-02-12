Maltempo a Roma | allagamenti e traffico in tilt

Roma si sveglia sotto la pioggia e il traffico si blocca. Da questa mattina, piove intensamente e molte strade sono allagate. Le auto si fermano spesso, creando lunghe code e disagi per i pendolari. Le previsioni segnalano che la pioggia continuerà anche nel pomeriggio, con possibili temporali, peggiorando ulteriormente la situazione. La città si prepara a una giornata complicata a causa del maltempo.

Pioggia e traffico intenso a Roma e provincia. Come da previsioni meteo da stanotte sono cominciate le piogge che proseguiranno, anche con possibili temporali, nell'arco di tutta la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Il maltempo ha investito Dubai con piogge torrenziali e temporali intensi, portando allagamenti diffusi e gravi disagi alla viabilità.

Questa mattina Roma si sveglia sotto una pioggia intensa che provoca allagamenti in diverse zone.

Provincia Bat - Allagamenti e danni a Barletta, Trani e Bisceglie

Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuocoTanta paura alle prime ore di venerdì. Situazione critica per il maltempo a Civitavecchia dove anche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno aiutato delle persone rimaste intrappolate nelle loro vet ... romatoday.it

Maltempo, Roma in ginocchio: allagamenti e alberi caduti in tutta la cittàUna violenta ondata di maltempo ha travolto la città di Roma con conseguenti danni e disagi che hanno interessato diversi quartieri. meteo.it

METEO ROMA: IN ARRIVO TEMPORALI E PIOGGIA FORTE Continua, in tutta Italia, la fase di maltempo, che vedrà nuove perturbazioni attraversare la nostra Penisola nei prossimi giorni. A destare preoccupazione è soprattutto quella attesa per domani, giove - facebook.com facebook

Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo ift.tt/pQuAiqI x.com