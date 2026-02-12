Questa settimana, i tifosi della Roma si preparano al grande appuntamento contro il Napoli. Malen e Totti sono al centro delle discussioni, mentre i giocatori lavorano sodo in vista della partita. La squadra si allena intensamente, sperando di ottenere un risultato positivo. I tifosi sono in fibrillazione e aspettano con ansia il fischio d’inizio.

Benvenuti al primo appuntamento con “Dentro la Roma”. Filippo Biafora e Lorenzo Pes vi accompagneranno ogni settimana con notizie, approfondimenti, interviste e molto altro dedicati al mondo Roma. Da Donyell Malen a Francesco Totti: ecco l’avvicinamento dei giallorossi a Napoli-Roma. Razza Dominante - Crimini e psiche. Luca Delfino, il killer delle fidanzate Podcast ep. 2 Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malen, Totti e l'avvicinamento al big match con il Napoli | GUARDA

Approfondimenti su Malen Totti

L’Inter si prepara alla sfida contro il Napoli, con l’attenzione rivolta anche alle possibili assenze.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Malen Totti

Argomenti discussi: Serie A, Malen segna due reti e aiuta la Roma ad agganciare la Juve; Roma-Cagliari, la notte magica di Malen e Totti vale l’aggancio al quarto posto della Juventus; Donyell Malen e... Francesco Totti fanno sognare la Roma: Juventus agganciata; Roma Cagliari 2-0, gol e highlights: decide una doppietta di Malen.

Roma, Malen segna alla Totti e batte il Cagliari: sugli spalti l’ex capitano attende i FriedkinLa Roma si rialza dopo la brutta caduta di Udine e supera il Cagliari davanti al proprio pubblico. Un successo dall’elevato peso specifico per la. tuttomercatoweb.com

Roma-Cagliari, Malen omaggia Totti col cucchiaioIl 10 in tribuna, il ritorno in società si avvicina. Massara sul probabile ritorno dello storico capitano: «Francesco ha un rapporto eccellente coi Friedkin» ... ilromanista.eu

Giannini: “Malen può portare la Roma in Champions. E Totti sarà un grande valore aggiunto”. facebook

Giannini: “Malen ricorda davvero Vialli. Totti in società Rientro importante” #ASRoma vocegiallorossa.it/interviste/gia… x.com