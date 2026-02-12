Malen e Dybala | la chiave di Roma per battere il Napoli?

La Roma si prepara ad affrontare il Napoli al Maradona, e la coppia Malen-Dybala si fa sempre più centrale. I due attaccanti stanno trascinando i giallorossi in vista di una sfida decisiva, mentre i tifosi aspettano con ansia il fischio d’inizio. La partita promette spettacolo e potrebbe già decidere molto sulla corsa allo scudetto.

Nel contesto della Roma, la coppia Malen e Dybala sta emergendo come perno offensivo. L’attesa per il match al Maradona contro il Napoli cresce, con Gaspare– pardon, Gian Piero Gasperini – che valuta come meglio impiegare i due per dare impulso alla rincorsa in chiave Champions. Malen porta dinamismo e incursioni, Dybala offre qualità tecnica ed imprevedibilità, elementi che in breve tempo hanno mostrato una forte complementarità. La gestione di questa coppia da parte del tecnico è considerata cruciale per cambiare marcia all’attacco, finora non sempre incisivo. Nell’ultimo aggiornamento, l’argentino è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato tre gare consecutive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Roma torna in campo domenica sera al Maradona per affrontare il Napoli.

L’Atletico Madrid si inserisce nella corsa per Donyell Malen, attaccante dell’Aston Villa, entrando in competizione con Napoli e Roma.

