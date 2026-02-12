Malen e Dybala | la chiave di Roma per battere il Napoli?
La Roma si prepara ad affrontare il Napoli al Maradona, e la coppia Malen-Dybala si fa sempre più centrale. I due attaccanti stanno trascinando i giallorossi in vista di una sfida decisiva, mentre i tifosi aspettano con ansia il fischio d’inizio. La partita promette spettacolo e potrebbe già decidere molto sulla corsa allo scudetto.
Nel contesto della Roma, la coppia Malen e Dybala sta emergendo come perno offensivo. L’attesa per il match al Maradona contro il Napoli cresce, con Gaspare– pardon, Gian Piero Gasperini – che valuta come meglio impiegare i due per dare impulso alla rincorsa in chiave Champions. Malen porta dinamismo e incursioni, Dybala offre qualità tecnica ed imprevedibilità, elementi che in breve tempo hanno mostrato una forte complementarità. La gestione di questa coppia da parte del tecnico è considerata cruciale per cambiare marcia all’attacco, finora non sempre incisivo. Nell’ultimo aggiornamento, l’argentino è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato tre gare consecutive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
