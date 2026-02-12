Sabato 14 febbraio, a Como, si tiene un corso dedicato alle persone con malattie rare. L’evento si svolge nella sala riunioni dell’Ordine dei Medici e si concentra su trattamenti, anche non farmacologici. È parte di una serie di iniziative per la Giornata delle malattie rare, che coinvolgono l’Asst Lariana. In contemporanea, viene inaugurato uno sportello e un ambulatorio di transizione dedicati a queste condizioni.

Nell’ambito delle iniziative collegate alla Giornata delle malattie rare, sabato 14 febbraio la sala riunioni dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, in viale Masia, ospiterà il corso “Persone con malattie rare e trattamenti anche non farmacologici”. Responsabile.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Malattie Rare Asst

Tre mamme di Cesena hanno dato vita a una corsa solidale chiamata ‘Run 4 rare’.

A Como, il dibattito sul taglio dei ciliegi ha acceso le polemiche tra politica e cittadini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Malattie Rare Asst

Argomenti discussi: Malattie rare, 109 condizioni seguite da Asst Lariana: nasce lo sportello e parte l’ambulatorio di transizione; Malattie rare, a Como due nuovi progetti per pazienti pediatrici e adulti.

Malattie rare. Balduzzi: In Patto della Salute 109 nuove patologie. O forse piùIl ministro è intervenuto alla presentazione del Rapporto sulle malattie rare dell'Iss. Oltre 95 mila casi di malattia rara censiti. Ma i malati sono molti di più. Perché non tutte le Regioni hanno ... quotidianosanita.it

Malattie rare. In Senato mozione per inserire altre 109 patologie nei LeaPresentata da Antonio Tomassini (Pdl) e Emanuela Baio (Api). La senatrice: E’ nostro dovere tutelare le persone affette da patologie non ancora accreditate come rare che ad oggi sono ingiustamente ... quotidianosanita.it

Concorso pubblico ASST Lariana: 170 posti per infermieri a tempo indeterminato in Lombardia. Requisiti: laurea in Infermieristica e iscrizione all’Ordine. Un’occasione concreta per rafforzare la presenza infermieristica nel sistema sanitario. Scopri tutti i dettagl - facebook.com facebook