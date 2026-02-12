La sciatrice Federica Brignone si è sorpresa da sola dopo aver vinto l’oro ai Mondiali di sci. “Mai nella vita avrei pensato di vincere,” ha detto, ancora emozionata. Ha spiegato di aver dato il massimo, convinta di rischiare tutto, ma senza aspettarsi di salire sul podio più alto. La sua vittoria ha sorpreso anche lei, e ora si gode il momento di pura felicità.

“È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, ma non pensavo di poter vincere l’oro, sinceramente”. Emozionata, felicissima, come tutte le persone intorno a lei. Federica Brignone compie l’impresa più grande della sua carriera e vince l’oro in superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dieci mesi dopo il grave infortunio che ha condizionato il suo 2025 e l’inizio del 2026. Era solo un miracolo già esserci a queste Olimpiadi, figuriamoci vincere una medaglia d’oro. “Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mai nella vita avrei pensato di vincere, è qualcosa di incredibile”: l’emozione di Brignone

Federica Brignone ha vinto il SuperG sulle Tofane davanti al presidente Mattarella, regalando una gioia enorme.

