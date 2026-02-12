Madonie laboratorio di futuro alla Bit di Milano | modello evoluto di governance turistica e tutela ambientale

Alla Bit di Milano il Madonie Unesco Global Geopark si presenta come esempio di gestione innovativa del turismo e di tutela dell’ambiente. Insieme al Consorzio Turistico Cefalù Madonie, il geoparco si mette in mostra come un modello da seguire per un futuro più sostenibile.

Il Madonie Unesco Global Geopark, in sinergia con il Consorzio Turistico Cefalù Madonie, alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) si afferma come modello evoluto di governance turistica e tutela ambientale. In un confronto di alto spessore istituzionale che ha restituito l'immagine delle Madonie quale "Sicilia inaspettata": non soltanto mare, ma montagna, borghi identitari, natura protetta, sport, cultura ed esperienze autentiche, in una visione integrata e sostenibile.

La Sicilia punta forte sul turismo tutto l'anno con il nuovo progetto delle Madonie.

Cefalù si prepara a sbarcare a Milano, dove parteciperà alla Bit, la principale fiera del turismo in Italia.

