La Francia di Macron attraversa un momento difficile, ma non solo per problemi economici o demografici. Dopo la pubblicazione dei dati sulle nascite, che segnano un calo storico, cresce il malcontento e si alimentano tensioni sociali. La crisi politica si fa sentire e si riflette in una deriva neonazionalista e militarista che preoccupa molti osservatori. Parigi sembra divisa e in cerca di risposte.

La crisi della Francia non è economica e neppure demografica, come si pensa da qualche settimana, da quando sono stati pubblicati i dati sulle nascite che per la prima volta dopo il 1944 - anni di guerra - sono negativi. La crisi è in primis politica e morale ed è generata da quella che Gramsci chiamava “crisi organica”, riferendosi ai partiti politici che entrano, appunto, nella fase di disgregazione allorché perdono le radici territoriali e sociali, per poi divenire caucus dipendenti da gruppi di interesse o potenze straniere. «La France» è disgregata politicamente, per quel che riguarda il suo impianto, che è storicamente determinato per il leaderismo dall’alto, oggi impersonificato dal Macron medesimo, il quale cerca disperatamente di recuperare una sorta di prestigio residuale con una continua iniziativa diplomatica, ma senza una griglia interpretativa di “dove va il mondo” che possa guidarlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Macron in crisi provoca la deriva neonazionalista e militarista di Parigi

Approfondimenti su Macron Crisi

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno alimentato tensioni internazionali, con il presidente statunitense che ha commentato la situazione politica in Francia e minacciato la Groenlandia.

L'Europa si trova ad affrontare un'ondata di gelo intensa, che ha portato a condizioni estreme in vari paesi.

Ultime notizie su Macron Crisi

