Ma quella è la figlia di… Olimpiadi invernali si scopre solo ora | scoppia il caso nella squadra italiana

Questa mattina a Cortina si apre ufficialmente il torneo di curling alle Olimpiadi invernali. La squadra italiana scende in pista alle 9.05, ma subito si diffonde una voce che lascia tutti senza parole: “Ma quella è la figlia di…”. Il caso nella squadra italiana si fa subito grande, tra sussurri e sguardi curiosi. La tensione è alta, e la partita si gioca anche tra le polemiche.

A Cortina, alle ore 9.05, prende il via il cammino olimpico della nazionale femminile di curling, in una mattina che profuma di ghiaccio e tensione. Non è un debutto qualunque e non potrebbe esserlo. Da una parte c’è il ritorno in pista di Stefania Constantini, fresca di medaglia di bronzo nel doppio misto conquistata con qualche rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere. Dall’altra, c’è una squadra che si presenta all’appuntamento più importante con un’assenza che pesa, e non per scelta tecnica condivisa. Accanto a Constantini ci saranno Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo le premiazioni delle Olimpiadi invernali, gli atleti si sono rifiutati di lasciare il podio.

Le medaglie consegnate agli atleti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono rotte subito dopo le prime premiazioni.

