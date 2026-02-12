Questa mattina alle 9.05 a Cortina, il ghiaccio brilla e il freddo si sente forte. La squadra italiana di curling femminile si presenta al via dei Giochi, ma tra le atlete c’è una sorpresa. Qualcuno si ferma a guardare e dice: “Ma quella è la figlia di…”. Un dettaglio che potrebbe cambiare tutto, mentre l’attenzione si concentra sulla scoperta che sta facendo il mondo dello sport.

Ore 9.05, Cortina: il ghiaccio è perfetto, l’aria taglia la faccia e la Nazionale femminile di curling si presenta ai Giochi con un dettaglio che non è affatto un dettaglio. Perché qui non si parla solo di stone e strategia: si parla di una scelta che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Sotto i riflettori c’è il ritorno di Stefania Constantini, reduce da un bronzo nel doppio misto che profuma di “poteva andare anche meglio”. Accanto a lei: Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto. Fin qui, tutto regolare. Ma la vera chiacchiera da spogliatoio (e da tribuna) è la riserva: Rebecca Mariani, 19 anni, catapultata nel ruolo più scomodo nel momento più delicato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - "Ma quella è la figlia di…". Olimpiadi invernali, la scoperta nella squadra italiana

Questa mattina a Cortina si apre ufficialmente il torneo di curling alle Olimpiadi invernali.

Le ultime scelte della nazionale italiana di curling hanno suscitato sorpresa: la veterana Romei è stata esclusa, sostituita dalla giovane figlia del commissario tecnico.

