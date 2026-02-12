Lys Gomis | Perin è diventato un vero amico insieme abbiamo superato tutto

Lys Gomis descrive un Perin diventato più di un compagno di squadra, un vero amico con cui ha superato momenti difficili. La giocatrice racconta come il rapporto con il portiere sia cresciuto nel tempo, portandoli a condividere sfide e successi. Un’esperienza che, tra scelte complicate e rinascite, li ha legati ancora di più.

Lys Gomis racconta una storia di talento sportivo e rinascita personale, offrendo una visione nitida di tappe decisive, scelte complesse e un percorso verso la prevenzione. L’ex portiere, tra le forze vive di club importanti, descrive momenti chiave, lotte interiori e una trasformazione che oggi si concretizza nell’impegno a supportare i giovani nella gestione di dipendenze. La traiettoria sportiva di Gomis include tappe significative tra Torino, Lecce e Ascoli, riflesso di un talento che ha saputo emergere fin dai primi anni. La sua affermazione in Serie A è arrivata con una prova operativa decisiva il 30 novembre 2013, quando subentrò a Padelli durante Genoa-Torino 1-1, regalando al giocatore un’emozione che ha cambiato la percezione del pubblico sul suo potenziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

