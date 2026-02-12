Lys Gomis dice tutto | Perin? Negli anni è diventato un vero amico Il padre la dipendenza e le bravate…

Lys Gomis apre il suo cuore e parla del rapporto con Perin. Ricorda gli anni in cui il portiere è diventato molto più di un compagno di squadra, un amico su cui può contare. Tra ricordi di gioventù, dipendenze e qualche bravata, la giocatrice rivela un lato inaspettato di Perin, lontano dal campo e dai riflettori.

Approfondimenti su Lys Gomis

L'ex portiere del Torino, Lys Gomis, si apre sulla sua battaglia contro dipendenze e crisi personali.

Ultime notizie su Lys Gomis

Argomenti discussi: L’ex Lecce Gomis: Ero dipendente da alcol e cocaina, ne sono uscito e oggi aiuto i giovani.

Lys Gomis si racconta: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. Il padre, la dipendenza e le bravate…». La sua intervistaLys Gomis si racconta: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. Il padre, la dipendenza e le bravate…». La sua intervista La carriera di Lys Gomis — ex portiere, tra le altre, di Torino, Lecce e ... calcionews24.com

Il tunnel di Lys Gomis: Senza mio padre è crollato tutto: alcol e cocaina per distruggermiLys Gomis, ex portiere del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei suoi problemi di dipendenza da alcol e droga, finalmente alle spalle: Ho. tuttomercatoweb.com

Lys Gomis: "Una volta aprii un estintore in albergo addosso a Ogbonna. Evacuarono l'albergo" x.com