Lutto in Confcommercio è mancata Luisa Zampieri

Da padovaoggi.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la Confcommercio di Padova: questa mattina si è spenta Luisa Zampieri, una delle sue figure più note. Aveva solo 59 anni ed è stata strappata via da un male improvviso. La notizia ha lasciato sconvolti colleghi e amici, che ricordano una donna sempre disponibile e impegnata nel suo lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Aveva solo 59 anni. Lascia il marito Stefano e le figlie Elena e Sofia e un grande vuoto tra le colleghe e i colleghi che ne hanno condiviso la vita professionale e privata All’età di 59 anni, strappata alla vita da un male improvviso, è mancata Luisa Zampieri, figura conosciutissima in Confcommercio Padova. Lascia il marito Stefano e le figlie Elena e Sofia e un grande vuoto tra le colleghe e i colleghi che ne hanno condiviso la vita professionale e privata. «Era entrata giovanissima nell’allora vecchia sede dell’Ascom di Piazza Mazzini, e per quarant’anni ha seguito con competenza e professionalità le migliaia di aziende che, in questo lungo arco di tempo, si sono rivolte a lei per un aiuto nelle pratiche, un consiglio, una risposta alle innumerevoli domande», le parole di chi in Confcommercio Padova ha avuto modo di conoscerla e frequentarla.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Luisa Zampieri

Ferrero, lutto per il presidente della Juve: è mancata la mamma Silvia. Il messaggio di cordoglio del club bianconero – FOTO

Alla OmniArt il live painting di Laura Zampieri, in arte Sonneblom

Alla OmniArt di Latina, Laura Zampieri, in arte Sonneblom, ha portato il suo live painting dedicato al femminile e alla natura.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Luisa Zampieri

Argomenti discussi: Confcommercio Savona piange la scomparsa di Carlo Moreno: Perdiamo un riferimento per la nostra associazione; L’ultimo mercato e poi il malore, addio a Valentino Fermi; Pippo e Rosalba, mezzo secolo di attività; Stellanello si maschera per il suo Carnevale tra giochi antichi e sapori.

lutto in confcommercio èAndora, Confcommercio Savona piange la scomparsa di Carlo MorenoAndora, Confcommercio Savona piange la scomparsa di Carlo Moreno ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.