Lutto in Confcommercio è mancata Luisa Zampieri

Un fulmine a ciel sereno ha colpito la Confcommercio di Padova: questa mattina si è spenta Luisa Zampieri, una delle sue figure più note. Aveva solo 59 anni ed è stata strappata via da un male improvviso. La notizia ha lasciato sconvolti colleghi e amici, che ricordano una donna sempre disponibile e impegnata nel suo lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Aveva solo 59 anni. Lascia il marito Stefano e le figlie Elena e Sofia e un grande vuoto tra le colleghe e i colleghi che ne hanno condiviso la vita professionale e privata All’età di 59 anni, strappata alla vita da un male improvviso, è mancata Luisa Zampieri, figura conosciutissima in Confcommercio Padova. Lascia il marito Stefano e le figlie Elena e Sofia e un grande vuoto tra le colleghe e i colleghi che ne hanno condiviso la vita professionale e privata. «Era entrata giovanissima nell’allora vecchia sede dell’Ascom di Piazza Mazzini, e per quarant’anni ha seguito con competenza e professionalità le migliaia di aziende che, in questo lungo arco di tempo, si sono rivolte a lei per un aiuto nelle pratiche, un consiglio, una risposta alle innumerevoli domande», le parole di chi in Confcommercio Padova ha avuto modo di conoscerla e frequentarla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Luisa Zampieri

Alla OmniArt di Latina, Laura Zampieri, in arte Sonneblom, ha portato il suo live painting dedicato al femminile e alla natura.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Luisa Zampieri

Argomenti discussi: Confcommercio Savona piange la scomparsa di Carlo Moreno: Perdiamo un riferimento per la nostra associazione; L’ultimo mercato e poi il malore, addio a Valentino Fermi; Pippo e Rosalba, mezzo secolo di attività; Stellanello si maschera per il suo Carnevale tra giochi antichi e sapori.

Andora, Confcommercio Savona piange la scomparsa di Carlo MorenoAndora, Confcommercio Savona piange la scomparsa di Carlo Moreno ... msn.com